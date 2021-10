Spacciava a Empoli e Firenze, in carcere dopo la condanna definitiva

Ieri pomeriggio, i carabinieri di Oltrarno hanno eseguito un ordine di esecuzione per un soggetto albanese, classe 73, risultato condannato in via definitiva nell’ambito di due distinti procedimenti penali, il primo dei quali, con sentenza del 2017, aveva ottenuto la sospensione condizionale, venuta meno con la seconda condanna del marzo 2021, divenuta definitiva lo scorso settembre, per i cui fatti i giudici del Tribunale di Firenze hanno riconosciuto la continuazione con gli eventi precedenti.

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno trovato il soggetto, già a loro noto, tra le vie del centro e pertanto l'hanno arrestato e trasferito al carcere di Sollicciano, dove dovrà scontare la pena residua di 4 anni, 6 mesi e 28 giorni, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in tre episodi, tra l’ottobre e il novembre 2016, a Firenze ed Empoli.

L'uomo era stato arrestato in misura cautelare dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Oltrarno nel giugno del 2019, al termine dell’attività d’indagine “Koshi Foles”, che aveva ricostruito l’esistenza di un canale di approvvigionamento di sostanza stupefacente dall’Albania e da altre città italiane per rifornire le varie piazze di Firenze.