Reputazione turistica, Toscana medaglia d'argento in Italia

Il Trentino Alto Adige è primo, la Toscana seconda e l'Emilia Romagna terza. Si tratta della classifica della reputazione turistica delle regioni d'Italia compilata da Demoskopika. Il ranking si basa su oltre 688 milioni di pagine indicizzate, quasi 7 milioni di like e follower sulle reti sociali, poco più di 50 milioni recensioni conteggiate e ben 450 mila strutture ricettive osservate.

L'indice del Trentino è di 115,7 punti, mentre la Toscana è subito dietro e avanza di una posizione rispetto al 2020. La Toscana è in vetta per le destinazioni turistiche più ricercate e per quelle più popolari sul web.