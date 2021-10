Tramvia, Giani: "Col Pnrr 370 milioni per due nuove linee"

Novità per la tramvia, arrivano aggiornamenti importanti da Eugenio Giani. "Nei tratti informali dell'elenco delle opere che il Pnrr prevede sono previste le due tramvie di Firenze, con un investimento di 220 milioni sulla tramvia per Campi Bisenzio, e di 150 milioni su quella di Bagno a Ripoli. Per la regione è una bellissima notizia" queste le parole del presidente della Regione Toscana.

Si tratta di un'ultim'ora arrivata nella mattinata di oggi (mercoledì 27 ottobre) allo stesso Giani: "Entrare nel Pnrr significa vederle realizzate entro il 2026, perché avremo delle procedure e delle modalità speciali perché tutto possa essere garantito nel finanziamento entro il 2026".

Per Giani, dunque, "capitolo per capitolo stiamo costruendo un Pnrr che sta portando molte risorse in Toscana".