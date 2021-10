Abusò di una bambina e scappò in Perù, estradato in Italia

Aveva abusato della bambina di 3 anni figlia della coppia che lo ospitava a Firenze, poi era fuggito in Perù, sua terra natale. Sarà estradato in Italia un 38enne di origine peruviane, condannato dalla corte di appello di Firenze a 3 anni.

Secondo quanto spiegato dal legale dei genitori della bambina, il Perù, dove l'uomo era fuggito, ha dato il via libera alla richiesta di estradizione avanzata dall'Italia. La violenza ai danni della bambina sarebbe avvenuta quando il 38enne aveva affittato una stanza a casa della famiglia - formata da suoi connazionali.

Dopo la conferma della condanna per violenza sessuale, il 38enne acquistò biglietti aerei per il Perù e scappò, non prima di aver avvisato i genitori della piccola dicendo che non sarebbe mai andato in carcere.