Artour, mostra mercato del Made in Tuscany in piazza a Firenze

Da venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre compresi, nell’ormai storica location di Piazza Strozzi a Firenze, si svolgerà “ARTour – Il bello in piazza”, la mostra mercato del meglio del Made in Tuscany, organizzata come ogni anno da CNA Firenze, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze ed Artex.

Sarà così possibile ammirare ed acquistare il ‘vero fatto a mano fiorentino e toscano’: moda e relativi accessori, gioielli, ceramiche, bigiotteria, pelletteria, cosmesi, dipinti, tessuti, sculture.

Produzioni artigiane originali realizzate con lavorazioni specifiche, proprie delle imprese locali, in grado di fare la differenza. Oggetti vari, per tutti i gusti, sempre di altissima qualità e al 100% italiani che, proprio in virtù della loro eccellenza, hanno reso l’evento uno degli appuntamenti più attesi da fiorentini e turisti.

18 le imprese che esporranno: Naturewit (gioielli e sculture in ceramica), Le Teglie Di Montetiffi (teglie in argilla per pane e piadine), Veronica Balzani (dipinti a fondo oro), Innbamboo (moda in filato di bambù), Mallfashion (abbigliamento maremmano), Stamperia Egidio Miserocchi (tele stampate a mano), Loginova Baldini (oreficeria specializzata nelle perle e pietre), La Vecchia Faenza (ceramica con decori di ispirazione raffaellesca), Piero Lanini (pelletteria), Elisa Grillini Ceramiche (ceramica), Liliana Ricciardelli Ceramica Liliana Ricciardelli Ceramica (maioliche della tradizione fiorentina), Villa Teresa (cosmetici all’olio di oliva e lavanda), Beatrice Pieroni Lubè (oreficeria), Vuesse Prato (maglieria), Maria Gioia Maffucci (gioielli in ceramica e metalli), La valle degli Alpaca (moda in lana e lana di alpaca), Maglificio Etruria (maglieria), Piuma Meister (bigiotteria).

Chi effettuerà acquisti avrà inoltre diritto alla riduzione del prezzo di ingresso a Shine, la mostra di Jeff Koons a Palazzo Strozzi grazie alla convenzione stretta dall’associazione degli artigiani e la Fondazione. ARTour si svolgerà con orario continuato 10-20.

Fonte: Cna Firenze - Ufficio stampa