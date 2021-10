Asili, no esternalizzazioni: raccolta firme Fp Cgil a Firenze, Empoli, Scandicci e Sesto

Stop alle esternalizzazioni dei servizi educativi. Per domani venerdì 29 ottobre la Fp Cgil promuove una giornata nazionale per la raccolta di firme a sostegno della vertenza contro la esternalizzazione dei servizi educativo scolastici comunali. Il sindacato denuncia infatti come sia a rischio la gestione comunale del sistema integrato 0-6, sempre più sottoposto ad esternalizzazioni da parte di decine di amministrazioni comunali. Per chiedere che vengano fermate le esternalizzazioni dei nidi, che si vari un piano straordinario di assunzioni nei servizi 0-6 comunali di almeno 20 mila unità, che le risorse dedicate ai servizi 0-6 siano scomputate dai vincoli di spesa dei comuni e che si riconosca l’evoluzione professionale e la qualità del lavoro del personale che garantisce e garantirà questi servizi, attraverso corretti inquadramenti contrattuali, la Fp Cgil promuove per domani venerdì 29 ottobre una giornata straordinaria di raccolta di firme a sostegno della petizione contro le esternalizzazione dei nidi. Banchetti saranno allestiti davanti ai nidi comunali di diversi territori. Possibile anche firmare online QUI

Nel fiorentino, domani banchetti per firmare a:

: Centro comunale Zerosei "Il Trifoglio" via dei Caboto ore 7:30-9:30

: scuole Makarenko, Turri, Stacciaburatta, Ciari e Bianconiglio, ore 7:30-9 e 16-17:30

: Nido Stracciaburatta, Centro Zerosei, ore 7:30-9:30

: Rodari, Alice, ore 7:30-9:30

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze