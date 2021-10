"Benvenuti nel cuore della Toscana", nuovi cartelli nelle frazioni di Castelfranco

Da oggi chi percorre le strade immerse nel verde che attraversano le Frazioni di Castelfranco di Sotto avrà un benvenuto particolare: “Benvenuti Welcome Bienvenue Wilkommen nel cuore della Toscana”.

Sono stati installati nei giorni scorsi 6 nuovi cartelli stradali (della dimensione 150 cm x 50 cm) che salutano i nuovi arrivati in italiano, inglese, francese e tedesco.

La cartellonistica comprende la scritta, il logo del Centro Commerciale Naturale delle Frazioni e un QR Code che rimanda al sito web www.nelcuoredellatoscana.com realizzato lo scorso anno insieme alla App dedicata proprio dal CCN.

La app e il sito web sono stati realizzati grazie ad un importante contributo per la promozione del territorio da parte della Regione Toscana (attraverso il bando “CCN IMPRESE 2019”), grazie ad un sostegno del Comune di Castelfranco di Sotto e con il supporto della Fondazione Madonna del Soccorso Onlus - anch’essa associata al CCN.

I nuovi cartelli, posizionati nelle principali vie di accesso alle Frazioni, servono a valorizzare un’area fortemente vocata al turismo. Meta di visitatori italiani e stranieri che si recano a Orentano, Villa Campanile e Galleno attirati dalle bellezze paesaggistiche del luogo, per apprezzare le specialità culinarie, per attraversare un tratto centrale dell’antica Via Francigena.

“Non possiamo che complimentarci con il CCN delle Frazioni che è riuscito a valorizzare le peculiarità del posto anche attraverso l’innovazione tecnologica – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore Ilaria Duranti con delega ai Centri Commerciali Naturali - . L’amministrazione comunale ha sempre supportato le iniziative e i progetti di promozione e valorizzazione del territorio dei quali il Centro Commerciale Naturale delle Frazioni si è fatto ambasciatore. Crediamo fortemente nel potenziale di questi territori e, anche grazie al web, tutto il mondo potrà facilmente conoscere le bellezze locali”.

“Benvenuti Nel Cuore della Toscana è quanto, come attività economiche, vogliamo dire a tutti coloro che entrano nel territorio delle Frazioni di Castelfranco di Sotto - ha aggiunto il presidente del CCN delle Frazioni Stefano Barghini - . Benvenuto è la prima parola che pronunciamo quando ospitiamo a casa nostra qualcuno a cui teniamo ed è questa la sensazione che vorremmo che provasse chiunque entra in una qualsiasi attività di questo territorio. Inoltre vorremmo riuscire a comunicare che geograficamente ci troviamo davvero Nel Cuore della Toscana, ovvero in un territorio centrale rispetto alle principali attrazioni della Toscana”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa