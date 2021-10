Bolsonaro a Pistoia, il presidente brasiliano in cerca delle sue radici italiane

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro sarà in Toscana, precisamente a Pistoia, martedì 2 novembre. La notizia è riportata oggi sul quotidiano il Tirreno, che conferma l'arrivo del presidente brasiliano dopo che la notizia circolava tra i media internazionali da giorni.

Il discusso presidente, accusato in patria e nella comunità internazionale per la gestione della pandemia, sarà a Pistoia soltanto per un paio d'ore, dalle 9.30 fino alle 11 circa come comunicato dal ministero dell'Interno, e si recherà al Monumento militare brasiliano a San Rocco, alle porte della città. Al monumento fino al 1960 erano sepolti 462 soldati brasiliani, che morirono durante la Seconda guerra mondiale nel Pistoiese e sulla Linea Gotica. Una volta finita la visita a Pistoia, Bolsonaro prenderà parte al vertice del G20, che si svolgerà a Roma sabato e domenica.

Pare dunque che in occasione del G20, Bolsonaro abbia deciso di prolungare il soggiorno alla riscoperta delle proprie origini italiane, in Toscana appunto ma anche in Veneto. Ed è in quest'ultima regione dove la decisione del comune di Anguillara Veneta, di conferire la cittadinanza onoraria al presidente brasiliano, ha provocato altre polemiche. La discussione è già accesa da tempo intorno a Bolsonaro per le accuse sulla gestione della pandemia, sulle quali proprio in questi giorni una commissione del Senato ha chiesto che il presidente venga incriminato per nove reati tra cui "crimini contro l'umanità".

Il comune veneto sarebbe il paese natio del bisnonno paterno del presidente brasiliano, che spiega anche le origini italiane di Bolsonaro. Il suo arrivo al nord è previsto per il primo novembre, il giorno successivo sarà a Pistoia dove il presidente doveva già venire nel maggio 2019, ma il programma della visita fu annullato.