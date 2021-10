Bonus tv poco attraente per i lettori di gonews.it: i risultati del sondaggio

Il bonus tv per cambiare televisore o decoder attira poco i lettori di gonews.it.

Poco più del 10% dei votanti del sondaggio della scorsa settimana (qui l'introduzione al sondaggio attivo al momento, nella colonna di destra) afferma che utilizzerà questo bonus attivo da mesi. Il restante 90% si divide quasi equamente tra chi non lo userà perché il proprio televisore o apparecchio è adatto per recepire le nuove frequenze (45.51% ,76 voti) e chi invece non è proprio interessato (44,31%, 74 voti), vuoi perché non segue la tv o perché non la utilizza per guardare i canali disponibili, magari usufruendo di servizi in streaming o di consolle per videogiochi.

Come già detto, il nuovo sondaggio è in pagina e parla della bocciatura del Ddl Zan.