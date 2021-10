Torna il Calcio Uisp Empoli Valdelsa, ecco le squadre in campo

Come annunciato nella conferenza stampa di quest'oggi nella sede Uisp Empoli Valdelsa, ricomincia anche il Calcio Uisp nella giornata di domani, venerdì 29 ottobre, con i primi anticipi.

Andiamo a vedere quali sono le squadre in campo per il Calcio a 11, tra i comuni dell'Empolese Valdelsa e non solo

1° GIORNATA

GIRONE 1A

Z.Z.TEAM CALCIO FIBBIANA - BOCCACCIO lun 01/11/2021 10:30 MONTELUPO GRAZIANI

GAVENA - CDP LIMITE dom 31/10/2021 10:30 GAVENA

FERRUZZA - GS SCIANO PIZZ. MARCONI sab 30/10/2021 15:00 MASSARELLA

CASOTTI P.R. LISERA - LE CERBAIE sab 30/10/2021 14:30 SAN ROMANO

GS ALLENDE - US SCALESE-LA SCALA ven 29/10/2021 21:30 BACCAIANO

POL. ROSSELLI - REAL ISOLA sab 30/10/2021 14:30 Ponte a Egola campo Leporaia

GIRONE 1B

BOTTEGHE - BASSA 2001 sab 30/10/2021 14:30 LE BOTTEGHE

CASTELFIORENTINO - LA SERRA ven 29/10/2021 21:15 CAMBIANO

PIAGGIONE VILLANOVA - STRETTOIO PUB sab 30/10/2021 14:00 VILLANOVA

VITOLINI - PONZANO ECOLSTUDIO sab 30/10/2021 15:00 VITOLINI

SESA - LAZZERETTO ven 29/10/2021 21:15 S. MARIA

C.CULTURALE - SMB CORAZZANO sab 30/10/2021 14:30 S. MINIATO BASSO

GIRONE 2C

BRUSCIANA - VALDORME NON PROGRAMMATA

STABBIA CALCIO - CAS. GAMBASSI TERME sab 30/10/2021 14:30 STABBIA

UNIONE VALDELSA - CORNIOLA EMMETEX sab 30/10/2021 15:30 FONTANELLA

ARCI CERRETO GUIDI - MASSARELLA dom 31/10/2021 10:15 LAZZERETTO

VINCI - YOUNG BOYS sab 30/10/2021 14:30 VINCI

GS ORTIMINO - MONTERAPPOLI sab 30/10/2021 15:30 S.PANCRAZIO

RIPOSA: CAMPAGNOLA STIBBIO

GIRONE 2D

POL. CERTALDO - S. QUIRICO/CERBAIA ven 29/10/2021 21:15 CERTALDO Sussidiario

VIRTUS TAVARNELLE - CORNIOLA MARTIGN sab 30/10/2021 15:00 MALTRAVERSO

MOLINESE - TEAM ARCOGAS VINCI sab 30/10/2021 14:30 LA SERRA

PITTI SHOES - MONTAIONE CASTELUOVO ven 29/10/2021 21:30 MONTAIONE

BALCONEVISI - SOVIGLIANA sab 30/10/2021 15:00 CORAZZANO

MARCIALLA - BOTTEGHE B sab 30/10/2021 15:00 MARCIALLA

RIPOSA: SAN PANCRAZIO LUCIGNANO