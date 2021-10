Nonna Nella di Vinci compie 100 anni, festa alla Rsa di Montelupo

Un matrimonio felice, quattro figli, cinque nipoti, sei bisnipoti, una guerra e una pandemia: un secolo di vita affrontato con grinta e sorrisi.

La 'nonna' di Vinci, Nella Milanesi, ha compiuto 100 anni il 24 ottobre: ha festeggiato nella Rsa Il Castello di Montelupo Fiorentino, dove è ospitata, spegnendo le candeline, nel rispetto delle norme anti Covid, insieme alla famiglia, agli operatori e gli altri ospiti. A portarle gli auguri della cittadinanza, anche il vicesindaco del Comune di Vinci Sara Iallorenzi, insieme all'assessore alle Politiche sociali del Comune di Montelupo Fiorentino, Stefania Fontanelli.

Nella, figlia di contadini, è rimasta orfana da bambina ed è stata cresciuta dai nonni. Appena ha potuto ha iniziato a lavorare anche lei nei campi per dare il suo contributo al sostentamento della famiglia. Proprio tra una semina, una mietitura e un raccolto, ha conosciuto il marito Guido Baroni, contadino anche lui, con il quale ha avuto quattro figli, tre femmine e un maschio. Col passare del tempo la famiglia si è allargata: ora Nella può contare sull'affetto di una schiera di nipotini e bisnipoti.

"Cento anni sono un bel traguardo, non so come ho fatto ad arrivarci" risponde Nella a chi le chiede il suo segreto. "E' stata una vita bella e brutta, ne ho passate tante, ma io e mio marito siamo sempre stati vicini e la salute non mi è mai mancata" racconta. Una vita semplice, fatta di lavoro e affetto familiare, qualche vacanza "ma sempre in Italia".

Fino a 40 anni Nella ha lavorato come contadina, poi come colf, infine come sarta specializzata nella fodera delle pellicce. “Poi ho fatto la nonna, un lavoro anche quello” scherza, con il suo spirito ancora brillante.

Per il suo compleanno ha ricevuto profumi, un televisore nuovo e fiori. E gli auguri dei suoi concittadini.

"Siamo felici di aver festeggiato questo importante traguardo insieme a Nella" ha detto il vicesindaco di Vinci Sara Iallorenzi. "Una donna forte, ancora attiva e in forma, che ha saputo affrontare con serenità e tenacia le difficoltà della vita".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa