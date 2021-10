Centro di Cerbaiola, Lega: "Tutto ancora tace"

“Da diverso tempo, sia nell’ambito della Commissione Sanità che con nostri interventi nell’Aula del Consiglio - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - ci stiamo occupando delle problematiche presenti presso il Centro diurno per persone disabili Cerbaiola di Empoli (da noi pure visitato) e pare che, purtroppo, non ci siano, tuttora, grosse novità sulla definitiva risoluzione di tutte le palesi criticità. Siamo anche venuti a conoscenza che pure il Difensore Civico regionale si sia mosso sulla questione, con una missiva indirizzata a più soggetti interessati alla vicenda, ma ci risulterebbe che, almeno ad oggi, non abbia ricevuto alcuna concreta risposta. Insomma ci sono da fare dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e quindi gradiremo sapere quale tipo di cronoprogramma sarà, finalmente, adottato. Gli ospiti della struttura empolese devono, infatti, poter svolgere le loro attività giornaliere in un luogo salubre e funzionale.”

Sulla stessa lunghezza d’onda, anche Andrea Picchielli, Capogruppo della Lega in Consiglio comunale che ritiene "inaccettabile come, dopo lunghi mesi d’inutile attesa, ancora ci siano problemi in atto presso il Centro empolese.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - Ufficio stampa