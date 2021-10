Cimiteri comunali San Miniato, conclusi gli interventi più urgenti

"Abbiamo portato avanti i lavori nei cimiteri con maggiori criticità - spiega l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori -. Uno tra questi è sicuramente San Lorenzo dove abbiamo fatto un intervento di sistemazione del tetto, di impermeabilizzazione dei cornicioni e una ripresa degli intonaci e delle tinteggiature. A Cigoli si sono resi necessari interventi più articolati per la realizzazione della pavimentazione della rampa di accesso alla zona inferiore, la sistemazione del cancello, l'installazione di una nuova fontanella e delle ringhiere. A Corazzano, lungo tutto il blocco di copertura dei loculi e delle cappelle della zona nuova, abbiamo realizzato le scossaline e tinteggiato il blocco dei bagni. Infine a Isola sono stati realizzati il marciapiede e sono state abbattute le barriere architettoniche, oltre alla pulizia del tetto e alla tinteggiatura esterna dei loggiati e alla risagomatura della fossa che si trova sotto la scarpata della strada - e conclude -. Si tratta degli interventi più urgenti".

"Continua il consueto e costante monitoraggio come stiamo facendo, anche nei cimiteri di altre zone, per capire quali siano le urgenze e calendarizzare gli interventi secondo un ordine di priorità - spiega il sindaco Simone Giglioli -. Volevamo arrivare al giorno dei defunti con la conclusione di questi lavori programmati e così è stato, successivamente proseguiremo con gli altri. In occasione della visita ai cimiteri cittadini, considerato il gran numero di persone che arriveranno, vi ricordo che è necessario adottare alcune misure di prevenzione che aiuteranno a gestire al meglio la visita, evitando di creare assembramenti".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa