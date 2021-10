Cimitero della Misericordia, orari di apertura per il 2 novembre

Nuovo orario per il Cimitero della Misericordia di Empoli in Via Val d'Orme 200, che in prossimità di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti effettuerà apertura continuata: fino a sabato 30 ottobre sarà aperto dalle ore 09.00 fino alle 19.00; da domenica 31 ottobre gli utenti potranno accedervi dalle 9 alle 18.

Lunedì 1 e martedì 2 novembre nel complesso cimiteriale dell'Arciconfraternita si terranno le consuete celebrazioni liturgiche. Al Cimitero di Empoli, lunedì alle ore 10.00 sarà officiata la Santa Messa di Ognissanti; martedì alle ore 15.00 si terrà la Santa Messa per la Commemorazione dei Defunti, con processione all’interno del Cimitero e Solenne benedizione dei Defunti. Al Cimitero in Località Fontanella, in via Salaiola, lunedì alle ore 16.00 è in programma la Preghiera per la Solennità di Tutti i Santi e la benedizione dei Defunti.

Fonte: Misericordia di Empoli