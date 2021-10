Commemorazione dei defunti, cambia la viabilità intorno al cimitero di Certaldo

In occasione della ricorrenza di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, il primo e il 2 novembre 2021, è previsto un importante afflusso di veicoli per sostare davanti al cimitero della Misericordia in via Fiorentina e nel piazzale del cimitero comunale in via Beata Giulia. Pertanto, per garantire la sicurezza, il Comune di Certaldo ha emesso un'ordinanza, la numero 151 del 25 ottobre 2021, per regolamentare la circolazione stradale.

L'ordinanza sarà in vigore da domani, 29 ottobre, fino al 2 novembre 2021, dalle ore 9 alle ore 17, limitando temporaneamente transito e sosta nelle strade interessate. In particolare, per quanto riguarda la zona del cimitero comunale, in via Beata Giulia sarà istituito il senso unico di marcia con direzione da via Romana verso il cimitero comunale e da questo proseguendo sulla strada vicinale del Bassetto-Calcinaia fino a raggiungere via delle Città e/o la S.P. 50. Il senso unico di marcia sarà esteso anche sulle strade vicinali in prosecuzione di via Beata Giulia. I veicoli a due ruote potranno percorrere via Beata Giulia dal cimitero a via Romana purché condotti a mano. In via Beata Giulia sarà istituito il divieto di sosta da ambo i lati fino all’inizio del piazzale di parcheggio del cimitero, mentre dalla fine del piazzale di parcheggio fino alla fattoria del Bassetto sarà istituito il divieto di sosta su ambo i lati, eccetto solamente sul lato sinistro lungo la recinzione del cimitero.

Inoltre, i veicoli provenienti da via Mons. Ciampi e dalle residenze di via Beata Giulia del tratto compreso tra il civico 23 e l’intersezione con via Ciampi, nell’immissione in via Beata Giulia, dovranno svoltare obbligatoriamente verso destra per seguire il senso unico di marcia. I veicoli provenienti dalle residenze e dalle attività di via Beata Giulia del tratto compreso tra il civico 1 e il civico 33 potranno percorrere via Beata Giulia, limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione di via Romana e il civico 23 di via Beata Giulia, in direzione di via Romana.

Il piazzale adibito a parcheggio antistante il cimitero sarà accessibile fino a esaurimento dei posti disponibili: pertanto sarà necessario, nel primo tratto di via Beata Giulia e all’intersezione di questa con via Romana, bloccare temporaneamente il transito per l'accesso al piazzale in attesa della disponibilità degli spazi-sosta. I veicoli circolanti in via Pertici, provenienti da via Moro e da via Vespucci con direzione via Beata Giulia, saranno disposti sulla corsia di destra in attesa dell'accesso in via Beata Giulia. Non sarà permessa la fermata d’attesa in via Romana.

In via Pertici, nel tratto dall’intersezione con via La Pira all’intersezione con via Romana, sarà vietata la sosta da ambo i lati.

Per quanto riguarda la viabilità relativa al cimitero della Misericordia, in via Fiorentina nel tratto compreso fra l’intersezione di via Sanzio e l’intersezione di via D’Andrea, sarà vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto quelli che per raggiungere il cimitero saranno autorizzati dal personale in servizio di viabilità e quelli muniti del contrassegno per trasporto di persone invalide. I veicoli in transito su via Fiorentina verso il centro saranno deviati su via Sanzio. I veicoli in transito su via Fiorentina verso la periferia saranno deviati su via D’Andrea.

In via D’Andrea sarà vietata la sosta su ambo i lati a tutti i veicoli. Sarà poi vietata la sosta a tutti i veicoli in via Sanzio sul lato destro, dall’intersezione di via Buonarroti all’intersezione di via Masaccio; in via Sanzio su ambo i lati dall’intersezione di via Masaccio all’intersezione di via Fratini; in via Masaccio sul lato destro nel tratto compreso tra via Sanzio e via Tintoretto; in via Tintoretto sul lato destro da via Masaccio a via Buonarroti.

I mezzi pesanti deviati su via Sanzio per immettersi su via Fiorentina saranno autorizzati a transitare sulla corsia riservata ai veicoli di pubblico trasporto fra via Fratini e via Fiorentina. I veicoli, che a giudizio del personale in servizio potrebbero avere difficoltà di transito sulla viabilità di deviazione, potranno essere autorizzati a transitare sul tratto interdetto alla circolazione di via Fiorentina.

Gli autobus di linea e quelli predisposti per il servizio di trasporto passeggeri in occasione della stessa ricorrenza saranno autorizzati a percorrere via Beata Giulia nei due sensi di marcia e via Fiorentina, nel tratto vietato al transito dei veicoli fra via Sanzio e via D'Andrea.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa