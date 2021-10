Controlli per il rispetto del Green Pass a Montespertoli

Le disposizioni, entrate in vigore lo scorso 15 ottobre, del Decreto del Consiglio dei Ministri e con i vari Decreti Legge (D.L. 52/2021 e D.L. 127/2021), prevedono l'obbligo della certificazione verde estesa a tutti i lavoratori pubblici o privati fino al 31 dicembre di quest'anno.

In questi giorni, nel Comune di Montespertoli, gli agenti del Comando Territoriale della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, durante il quotidiano pattugliamento del territorio, stanno procedendo ai controlli presso le attività commerciali (negozi, bar, ristoranti ecc.) finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni governative relative al possesso della certificazione verde da parte dei datori di lavoro e dei propri lavoratori dipendenti.

"Con il personale della Polizia Municipale, abbiamo provveduto a controllare varie attività commerciali, titolari, dipendenti e anche coloro che si trovano all'interno delle attività non per acquisti, ma bensì per prestazioni lavorative - riferisce il dott. Alessandro Migliorini Comandante Territoriale – nella stragrande maggioranza dei casi le verifiche hanno confermato quello che nei mesi passati avevamo già modo di verificare, ovvero un grande rispetto da parte della cittadinanza delle disposizioni per il contenimento del contagio Covid-19. Fra le decine e decine di verifiche in un solo caso è stata accertata la violazione amministrativa per la mancanza della certificazione verde Covid-19. Nei prossimi giorni continueremo, tra i tanti servizi a cui siamo chiamati, con le verifiche presso le attività commerciali”.

"I dati sulle sanzioni dimostrano che la stragrande maggioranza dei nostri commercianti comprende e rispetta le regole, che sono a tutela della salute di tutti e del tessuto sociale ed economico. Ringrazio la Polizia Municipale per il capillare lavoro di controllo svolto. Il rispetto delle norme sulla certificazione verde è fondamentale per la ripresa del paese e siamo contenti che anche Montespertoli lo capisca" aggiunge Marco Pierini, ViceSindaco e Assessore con delega alla Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa