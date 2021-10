Corale 'Amedeo Bassi', due concerti nel weekend. Sarà ospite della rassegna 'Col Canto'

Due gli eventi da segnalare nel prossimo fine settimana per la corale “Amedeo Bassi”, il coro dell’Accademia Musicale di Montegufoni, la scuola della Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi” di Montespertoli. Sabato 30 Ottobre alle ore 17.00 la corale, diretta da Massimo Annibali e accompagnata al pianoforte da Stefania Persico, si esibirà in un repertorio che spazia dalla musica rinascimentale, a Mozart fino a Verdi, nella chiesa di San Quirico in Collina.

La serata organizzata in collaborazione con la parrocchia e il parroco Don Roberto Tempestini, sarà in onore dei recenti restauri effettuati sulla chiesa stessa, le libere offerte verranno devolute per questa causa.

«È sempre un piacere essere partecipi con la nostra musica, alla vita della comunità di Montespertoli e anche in questa occasione siamo davvero lieti di prendere parte, seppur con un piccolissimo pensiero, a un evento importante come il restauro della chiesa di San Quirico», le parole dei coristi.

L’ingresso è a offerta libera ed è necessario, secondo la normativa vigente, esibire il green pass per accedere al concerto.

Domenica 31 Ottobre la corale sarà ospite altresì di un prestigioso festival musicale a Lugo di Romagna, la sesta edizione di Col Canto – Gli strumenti e la voce nei luoghi d’arte, in un concerto, presso la chiesa del Pio Suffragio alle ore 20.30, in cui verrà riproposto il repertorio dalla musica rinascimentale fino ai cori verdiani.

«Dopo un lungo periodo di inattività, legato alla critica situazione sanitaria, è motivo di soddisfazione potersi esibire di nuovo in concerto e poter portare la nostra musica anche fuori dal nostro territorio: il cantare, lo stare insieme e il condividere con il pubblico la gioia della musica sono gli obiettivi principali per un gruppo come il nostro», le parole di Annibali, il direttore della corale. Un weekend carico di impegni ed emozioni, è proprio il caso di dire, per la corale“Amedeo Bassi”!