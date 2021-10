Cordone e Manuelli (Lega): "Il Sindaco di Gambassi Terme nega il sopralluogo al Teatro"

"In data 24 settembre abbiamo presentato una richiesta urgente di sopralluogo con i tecnici preposti (richiesta reiterata più volte da qualche mese a questa parte), alla struttura denominata Cinema Teatro della Casa del Popolo, ubicata in piazza Di Vittorio nel Capoluogo Gambassi (protocollo n. 8572 del 25 settembre 2021); nella risposta dataci dal Sindaco Campinoti, in data 30 settembre 2021, ci viene negato il sopralluogo come'... persone non autorizzate internamente alla struttura stessa... '; dalla risposta che ci viene data, abbiamo la sensazione che il Sindaco, tratti la nostra richiesta con superficialità e scarsa considerazione, anche perché la nostra non è una richiesta fatta tanto per fare ma una richiesta ufficiale presentata come rappresentanti dei cittadini, eletti in questo Consiglio comunale con libere elezioni; allo stesso tempo, mentre a noi ci viene negato il sopralluogo, è sotto gli occhi di tutti che dalle transenne di plastica che delimitano la facciata anteriore del Teatro al più vicino banco del mercato settimanale del martedì, non ci sono nemmeno 5 metri di distanza, distanza secondo noi non sufficiente per garantire la pubblica incolumità in caso di cedimento della struttura in argomento(nella risposta a firma del Sindaco Campinoti, si parla di ' struttura che si trova in un pesante stato di compromissione sia architettonica che statica').

Abbiamo presentato come Gruppo consiliare, un'interrogazione al Sindaco e alla Giunta per conoscere le precise motivazioni con cui ci viene negato il sopralluogo al suddetto Cinema Teatro della Casa del Popolo(struttura censita nella collana I TEATRI STORICI DELLA TOSCANA tomo VII a cura della GIUNTA REGIONALE TOSCANA, MARSILIO EDITORI) e auspicando che prevalga il buonsenso, reiteriamo la nostra richiesta urgente di sopralluogo. Vogliamo anche conoscere il cronoprogramma esatto della cosiddetta parziale demolizione della struttura teatrale in argomento e abbiamo anche richiesto copia della nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Soprintendenza di Firenze e Pistoia, datata 26 maggio 2001 prot. 7599(nota citata nella deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 7 settembre 2021). Desideriamo informare l'Opinione pubblica attraverso i Media che di tutta la vicenda se ne parlerà nel Consiglio comunale di Gambassi Terme convocato per domani 29 ottobre alle ore 19 presso la Sede Municipale. Inoltre, per una migliore conoscenza della questione 'Teatro di Gambassi', alleghiamo a questa nota informativa, le pagine specifiche del libro citato, in nostro possesso".-

TEATRO GAMBASSI TERME

GRUPPO CONSILIARE GAMBASSI TERME

