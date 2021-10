Ddl Zan bocciato, cosa ne pensi? Il sondaggio di gonews.it

La resa dei conti finale sul Ddl Zan, legge che aumenta le pene per reati con finalità di "discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso" oltre che omotransfobico, è oggi il tema del sondaggio di gonews.it.

Da ieri il tema è dibattuto dopo il voto che in Parlamento ha portato sostanzialmente alla fine del percorso della legge. Il Pd si era detto disponibile a modifiche dopo mesi di intransigenza, da sinistra le colpe sono state indirizzate verso Italia Viva, ma secondo quanto appurato da YouTrend dal centrodestra ci sono stati voti favorevoli, così come al centrosinistra sono mancati una quindicina di voti.

Il sondaggio di questa settimana di gonews.it si incentra proprio sulla legge, a chiusura di un dibattito che ha sortito numerosi punti di vista, pro o contro la legge. Da una parte i favorevoli al Ddl a firma Alessandro Zan puntavano a punire in maniera maggiore i reati che portassero discriminazione soprattutto verso la comunità LGBTQ+. I detrattori della legge si appellavano al codice penale, dicendo che la legge tutela tutti per le aggressioni o per reati violenti.

Cosa ne pensate? Tre le risposte, tra cui una scelta neutra per chi ha scelto di non seguire il dibattito o non se ne è interessato. Tiriamo le fila la settimana prossima, giovedì 4 novembre.