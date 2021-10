Emergency al Lucca Comics & Games per dire no alla guerra

Dal 29 ottobre al 1 novembre EMERGENCY sarà presente al Lucca Comics & Games, la fiera internazionale dedicata al fumetto e ai giochi per dire NO alla guerra, in tutte le sue forme, con tanti appuntamenti che coinvolgeranno ospiti, influencer e cosplayer di fama internazionale.

Tra gli appuntamenti principali domenica 31 ottobre alle ore 16.00 nei giardini di Villa Bottini il flash mob con i personaggi più famosi della cultura geek, da Guerre Stellari ai supereroi della Marvel, fino ai manga giapponesi tutti insieme per lanciare un messaggio di pace e fratellanza, parafrasando il grande Maestro Yoda, della celebre saga Star Wars: “Guerra non fa nessuno grande!”. A introdurre l’evento ci saranno l’attore Mario Spallino e la scrittrice fantasy Licia Troisi. La guerra potrebbe sembrare avvincente quando viene rappresentata al cinema o nei fumetti, combattuta con superpoteri, astronavi e spade laser, ma nel mondo reale, ogni anno, decine di migliaia di persone perdono la vita nei conflitti armati. Di queste, il 90% è costituito da vittime civili, un terzo dei quali sono bambini.

Per questo motivo, anche quest’anno, i volontari di EMERGENCY saranno presenti nell’area Cosplay di Villa Bottini, dove sarà possibile scoprire i progetti dell’associazione. Con i visori per la realtà virtuale, sarà inoltre possibile anche visitare il Centro chirurgico per le vittime di guerra di Kabul, in Afghanistan, dove lo staff medico di EMERGENCY lavora da più di 20 anni. Solo nel 2020 sono state ricoverate un totale di 2.725 feriti di guerra e sono stati effettuati 4.845 interventi chirurgici.

Anche per questa edizione l’Area Performance della fiera rinnova l’appuntamento con l’asta di beneficienza che mette a disposizione tavole originali di grandi artisti, fumettisti, illustratori fantasy e di fantascienza di tutto il mondo. Parte dei proventi raccolti durante l’asta andranno a sostenere i progetti di EMERGENCY.

Fonte: Ufficio Stampa