Fi-Pi-Li, Tozzi (Lega): "Condizioni disastrose, il sindaco Nardella se ne accorge solo ora?"

“Siamo favorevolmente colpiti dal fatto che il Sindaco di Firenze e della Città metropolitana, si accorga, finalmente, che la Fi-Pi-Li sia una delle strade peggiori d’Italia - afferma, con una punta di sarcasmo, Elisa Tozzi, Consigliere regionale della Lega - Il suo appello ad utilizzare i fondi europei per mettere fine al calvario quotidiano degli automobilisti potrebbe essere pure condivisibile, ma, finora, cosa ha realizzato di concreto per ovviare alle criticità, senza dimenticare i colpevoli mancati investimenti sulla viabilità periferica, dove la responsabilità è sua e doveva essere fatto decisamente di più.”

“A nostro avviso il continuo rimpallo di responsabilità fra Regione ed area metropolitana, ha finito per determinare ed acuire le mille criticità sulle quali sono stati spesi, ad oggi inutilmente, fiumi d’inchiostro. Se lo scaricabarile fra i due Enti non finirà ben difficilmente si potrà, dunque, porre rimedio alla pericolosa superstrada che, poi, di super ha davvero ben poco; i periodici rattoppi non sono mai stati sufficienti e quindi basta chiacchiere al vento, ma attiviamoci davvero per rendere praticabile una strada che è una vera e propria vergogna per la Toscana.”