Agli Uffizi il premio Brand Reporter Award 2021

Il premio Brand Reporter Award 2021 per la Comunicazione digitale alle Gallerie degli Uffizi. Il riconoscimento, assegnato da Brand Reporter Lab, l’Osservatorio di ricerca su comunicazione e informazione digitale della società di consulenza strategica Brand Reporter Consulting, è dedicato ad enti e imprese che si sono distinti per aver utilizzato nella loro comunicazione online l’approccio del Brand Journalism. Alle Gallerie è stato conferito oggi il premio Best Digital Ecosystem: ”Per l’uso creativo dei singoli canali, con un riferimento originale all’attualità, per l’uso sapiente di influencer (v. Chiara Ferragni) e di linguaggi giovani – si legge nelle motivazioni - in uno sforzo lodevole di avvicinamento del pubblico in generale e dei giovani in particolare all’arte. Da sottolineare anche l’utilizzo sorprendente di social di frontiera come TikTok”. Tra gli altri premiati vi sono Eni, Amazon, Startupitalia, Avio Aero, Manpower. Alla premiazione, condotta dal presidente dell’Osservatorio Carlo Fornaro, sono intervenuti, tra gli altri, il giornalista del Tg1 e docente di comunicazione e marketing alla LUISS Francesco Giorgino, Piero Dominici, professore di Sociologia della Comunicazione all’Università di Perugia, il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt.

“L’inserimento del progetto Uffizi diffusi nella lista dei 100 luoghi più belli di quest’anno pubblicata dal Time Magazine, gli Uffizi museo migliore al mondo secondo la rivista culturale internazionale Timeout, ora questo prestigioso premio per la comunicazione del museo. E’ veramente tempo di vendemmia per le gallerie - ha commentato Schmidt – ma questi risultati sono il frutto del duro lavoro e dell’impegno della nostra squadra, dinamica e appassionata, che sostiene e proietta nel futuro il museo”.

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio stampa