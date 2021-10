Il compagno viene arrestato, lei danneggia il campanello della Questura

Il suo compagno è stato arrestato, lei distrugge il campanello della porta d'ingresso della questura di Firenze. La donna, 44 anni, è stata denunciata la notte scorsa dalla polizia per danneggiamento aggravato e porto di oggetti atti a offendere. L'uomo era stato fermato per un controllo, nel centro di Firenze, ed è risultato destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere per furto. È stato così trasportato in carcere. Lei si sarebbe presentata in questura chiedendo di parlare con il compagno, poi una volta appreso che l'uomo era già in carcere, sarebbe andata via per poi ripresentarsi armati di un paio di forbici, con le quali ha scardinato il campanello della questura.