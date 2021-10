Il panettone di Bruno Barbieri per ANT

Sono ormai otto anni che ANT per me è come una grande famiglia: sono sempre felice di promuovere le loro campagne e partecipare ai loro progetti. Questa volta, però, ci siamo superati e abbiamo pensato a una iniziativa davvero speciale!

Così Bruno Barbieri, Chef pluristellato, volto televisivo di MasterChef Italia e 4 Hotel, annuncia il progetto che lo vede ancora una volta al fianco di Fondazione ANT.

Come ogni Natale, infatti, Chef Barbieri lancia il suo panettone artigianale, creato con materie prime d’eccellenza che ha selezionato personalmente, tutto italiano al 100% e realizzato secondo la ricetta della tradizione. Quest’anno però il tradizionale dolce firmato Barbieri sarà ancora più buono, perché parte del ricavato verrà destinato alle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

Oltre al panettone sarà possibile acquistare, in anteprima assoluta, il nuovo libro di Chef Barbieri Cucina con me! – 12 menù buoni da impazzire con tantissime ricette per accompagnare tutto l’anno, mese dopo mese. Il libro uscirà nel 2022 ma Barbieri ha deciso di stamparne e autografarne alcune copie in esclusiva per ANT.

Il panettone artigianale e il libro si potranno acquistare in anteprima per i sostenitori ANT dal 29 al 31 ottobre sul sito brunobarbieri.blog

Siamo veramente felici di avere Chef Barbieri al nostro fianco da tanti anni - commenta Raffaella Pannuti, presidente della ONLUS nata a Bologna nel 1978 e presente in diverse regioni. Bruno è un amico vero, che negli anni ha sempre trovato occasioni per restare concretamente, con grande generosità, al nostro fianco.

Fonte: Ufficio Stampa