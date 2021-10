Incendio all'Irplast di Empoli, azienda di materie plastiche specializzata in nastri adesivi e packaging. Le fiamme sono divampate in tarda serata, poco prima delle 19, e avrebbero interessato uno dei reparti del complesso industriale. Da quanto appreso non ci sarebbero feriti, né persone intossicate. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale sanitario intervenuto per precauzione.

