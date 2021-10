Involtini di pollo con scamorza e pancetta

Preparazione

Mettete sul tagliere le fettine di pollo e salatele e pepatele secondo i vostri gusti. Farcite ogni fetta con una fettina di pancetta e un pezzetto di scamorza bianca, quindi arrotolate il pollo, rimboccando anche i lati della fetta, fino ad ottenere un involtino. Passate adesso gli involtini nel pangrattato fino a ricoprirli interamente. Posizionate gli involtini in una pirofila da forno leggermente unta d'olio, quindi tra ogni involtino mettete le foglie di alloro e qualche fettina di arancia. Vi consiglio di usare una teglia “piccola” in modo tale che gli involtini siano ben stretti fra loro e che si sostengano l'uno con l'altro. Irrorate gli involtini con un po' d'olio d'oliva, quindi cuoceteli in forno preriscaldato a 200° per 30 minuti, magari azionando la funzione grill 5 minuti prima di sfornarli. Gli involtini di pollo saporiti sono pronti! Sono ottimi sia mangiati caldi che a temperatura ambiente!

