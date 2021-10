Lavori alla nuova rotatoria sulla Francesca Bis di Castelfranco, senso unico alternato

Sono partiti oggi, 28 ottobre, i lavori di nuova pavimentazione sulla S.P.66 "Nuova Francesca", meglio conosciuta come Francesca Bis, eseguiti dalla Provincia di Pisa. Gli interventi riguardano il tratto compreso tra la nuova rotatoria di Castelfranco di Sotto (sull'incrocio con la SP 34 Castelfranco-Staffoli, meglio conosciuta come Via Usciana) fino al confine con Santa Maria a Monte, (dal km 3+444 al km 6+484), su entrambe le direzioni di marcia.

L'opera consiste nell'incremento delle capacità portanti della sovrastruttura stradale, per evitare cedimenti o avvallamenti. Lo scopo degli interventi di manutenzione straordinaria è il rifacimento delle pavimentazioni al fine di ripristinare le condizioni funzionali e strutturali per garantire un adeguato livello di sicurezza per la circolazione.

Per quanto riguarda le variazioni alla viabilità, il Comune di Castelfranco di Sotto comunica che da oggi, 28 ottobre 2021 fino alla fine dei lavori prevista per l’8 dicembre 2021, con orario 8:00-18:00, sul tratto interessato (dal km 3+444 al km 6+484), è istituito senso unico alternato regolato da impianto semaforico con abbattimento della velocità a 40 km/h.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa