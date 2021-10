Le Piastre, paese della Bugia e dei 100 presepi

Di solito sono oltre più di cento e accolgono migliaia di visitatori trascinati dall’ incanto di un clima unico. Si avvicina il Natale e i presepi di Le Piastre torneranno a mostrarsi nel suo pieno dal prossimo 19 dicembre.

Lo faranno, però, con una grande novità, come comunica la Pro Loco Alta Valle del Reno per voce della presidentessa, Cinzia Sebastiano: “Dopo un anno di chiusura forzata - ha spiegato- vorremmo posizionare tanti presepi in giro per il paese, creando una giornata inaugurale con numerose iniziative in un clima natalizio unico e nel pieno rispetto delle nostre tradizioni. Per questo motivo vorremmo ospitare chiunque volesse esporre la propria natività a Le Piastre. Abbiamo luoghi all’aperto e al chiuso da mettere a disposizione e ci pare giusto dare la possibilità a chiunque di mettere in mostra la propria capacità artistica attraverso realizzazioni di ogni tipo”.

Gli angoli disponibili per le vie centrali del paese sono più di 40 e c’è spazio per tutti. Continua la presidentessa Sebastiano: “Chi intendesse partecipare a questa iniziativa potrà contattarci ai nostri numeri per prenotare un sopralluogo entro la fine del mese di novembre. Metteremo una targa per ogni presepe portato a Le Piastre”.

Ma c’è di più: l’intenzione è quella di riabilitare il concorso del presepe più bello, stoppato lo scorso anno per la pandemia e arrivato alla sua trentaduesima edizione. Le categorie, però, saranno ridotte a tre: enti e associazioni, parrocchie e, ovviamente, quella degli artisti che realizzeranno il proprio presepe nel paese di Le Piastre.

“In questo modo -conclude Cinzia Sebastiano- teniamo in vita una tradizione locale e stimoliamo la gente a incontrarsi per condividere la realizzazione di qualcosa di importante”. Per chi volesse saperne di più, potrà contattare i numeri 3402740430 – 3470491782.

Fonte: Pro Loco Alta valle del Reno