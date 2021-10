Pestaggio per Halloween, fiaccolata in memoria di Manuele Iacconi

Sono passati 7 anni dal pestaggio che portò alla morte Manuele Iacconi, durante la morte di Halloween in Darsena a Viareggio. Il 34enne verrà ricordato domani sera con una fiaccolata al campo sportivo di Piano di Mommio. Iacconi venne aggredito per futili motivi, così anche l'amico Matteo Lasurdi: Manuele Iacconi morì dopo un mese in ospedale, il secondo recuperò la salute in ospedale.

Il processo giudiziario ha portato alla condanna a 18 anni di reclusione per Alessio Fialdini, a 15 anni e 8 mesi per Federico Bianchi, oltre a Matteo Della Ragione, all'epoca dei fatti minorenne a 6 anni per tentato omicidio di Matteo Lasurdi e Andrea Marras a 12 anni e 4 mesi per omicidio volontario, all'epoca dei fatti minorenne.