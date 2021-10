Minestra di patate di zia Graziella

Ingredienti per 4 persone:

5 patate medie

Olio evo q.b.

Soffritto di mezza cipolla bianca, 1 sedano, 1 carota

1 dado vegetale

Un bicchiere di passata di pomodoro

Acqua q.b.

Sale e pepe q.b.

200 gr di ditalini

Procedimento:

in una pentola alta mettere olio e soffritto. Appena inizia a scaldarsi aggiungere le patate tagliate a tocchetti piccoli e aggiungere un bicchiere di acqua. Dopo qualche minuto aggiungere sale e pepe e la passata di pomodoro e il dado. Aggiungere acqua fino a coprire le patate completamente. Mettere il coperchio e far cuocere a fuoco medio. Aggiungere acqua se necessario. Dopo un quarto d’ora circa, con una forchetta sentire se le patate sono morbide e dunque cotte. Se lo sono, schiacciarle grossolanamente con una forchetta. Cuocere ancora e aggiustare di sale se necessario. Aggiungere acqua regolandosi per buttare la pastina. Aggiungerne tanta se si vuole una minestra liquida tradizionale, aggiungerne meno se si vuole una minestra più cremosa. Quando la minestra bolle, buttare la pasta e farla cuocere come da indicazioni sulla confezione. Servire calda e accompagnarla col parmigiano.

Graziella