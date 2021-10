Operazione 'Stazioni sicure' in Toscana: 5 denunce, 5 sanzioni e 851 persone controllate

5 denunciati, 851 persone controllate, 5 sanzioni amministrative elevate e decine di bagagli ispezionati: è questo il bilancio dell’operazione “Stazioni Sicure”, organizzata il 26 ottobre scorso, dal Servizio polizia ferroviaria in ambito nazionale per garantire la sicurezza dei viaggiatori. 29 scali ferroviari regionali controllati con l’impiego di 133 operatori del Compartimento polizia ferroviaria per la Toscana, 2 operatori dell’unità cinofile della Polizia di Stato con l’ausilio del cane Eviva e 3 pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Firenze.

A Firenze S.M.N., un 16enne italiano è stato denunciato per false attestazioni sull’identità personale. Gli agenti, intervenuti su segnalazione di un capotreno, hanno fermato il giovane che, a bordo di un convoglio regionale privo di biglietto e sprovvisto di un documento d’identità, ha declinato, a dire del personale ferroviario, delle generalità dubbie. Accompagnato negli uffici di Polizia è stata accertata la sua vera identità e il giovane è stato affidato ai servizi sociali.

Un altro cittadino italiano, di 50 anni, è stato indagato per aver dichiarato false attestazioni sull’identità personale. L’uomo accompagnato negli uffici per un controllo perché trovato a bordo di un treno privo di documenti d’identità, titolo di viaggio e di certificazione verde, ha dichiarato agli agenti una data di nascita diversa da quella reale. Sempre a Firenze, un cittadino pakistano di 26 anni è stato denunciato perché irregolare sul territorio nazionale.