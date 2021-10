Piazza del Popolo si abbellisce con nuovi lecci e aiuole curate

L’amministrazione comunale di Montespertoli è al lavoro per riqualificare le aiuole di piazza del Popolo e migliorare sensibilmente le condizioni del patrimonio verde della piazza. Il Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici, infatti, ha elaborato un dettagliato piano d’intervento concordato con il dottore forestale incaricato di monitorare le condizioni dei lecci della piazza.

Il piano prevede:

1. messa a dimora di 4 nuovi lecci di diametro pari a 20 centimetri a distanze ragionevoli da altri esemplari, così da permettere una crescita adeguata;

2. riqualificazione contestuale e progressiva delle aiuole, comprensiva di rizollatura, messa a dimora di rose e posa di corteccia nelle aiuole esterne;

3. riqualificazione per porzioni delle aiuole prive di vegetazione, con rizollatura e messa a dimora di essenze;

4. riqualificazione per porzioni delle aiuole già verdi, intervenendo puntualmente in caso di lacune nella distribuzione degli arbusti;

5. pianificazione degli interventi di abbattimento degli esemplari malati e messa a dimora dei nuovi lecci, tenendo conto dell’esigenza di spazio dei nuovi esemplari;

6. valutazione di forme di sponsorizzazione con le aziende del territorio per installare protezioni metalliche delle aiuole.

Accanto a questi interventi, ovviamente, proseguono quelli di cura dei lecci esistenti attraverso decompattatura del terreno al fine di arieggiarlo e attraverso fertilizzazioni puntuali, oltre che attraverso futuri interventi di potatura di risanamento. L’intenzione dell’Amministrazione Comunale, infatti, è quella di tutelare il più possibile le alberature esistenti e gestire la fase di rinnovamento delle stesse, in modo da mantenere l’attuale vocazione della piazza, che rappresenta un enorme patrimonio ambientale, culturale e sociale per tutta la cittadinanza.

"Siamo determinati a migliorare la nostra piazza del Popolo sempre di più, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione e avvalendoci di consulenze qualificate. Stiamo anche studiando una diversa gestione organizzativa del verde pubblico, così da rispondere ancora meglio alle esigenze della piazza e di tutte le altre alberature presenti sul territorio. Su piazza del Popolo abbiamo intenzione di fare questo lavoro progressivo di riqualificazione aiuola per aiuola, leccio per leccio, e siamo determinati a farlo investendo risorse. Si tratta di una priorità per l’Amministrazione", commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha la delega ai Lavori Pubblici e all’Ambiente.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa