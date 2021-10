Professore positivo al Covid, tre classi in quarantena a Firenze

Un professore è risultato positivo al Covid al liceo scientifico Castelnuovo di Firenze. Tre intere classi sono state quindi poste in quarantena. A renderlo noto è il comitato genitori e insegnanti 'Priorità alla Scuola'. Il professore è risultato positivo nella giornata di martedì, mentre oggi, come conferma l'Asl, è scattato il provvedimento di quarantena.

Critico sulle misure il comitato: "Il problema - spiega Costanza Margiotta, portavoce di Priorità alla Scuola - sono le linee guida stabilite per la quarantena che il Cts non ancora ha potuto cambiare a causa del Garante della Privacy. Le nuove linee guida sono già pronte, ma sono bloccate dal Garante per la questione della distinzione tra vaccinati e non vaccinati. Basta con queste distinzioni, facciamo una quarantena unica, sblocchiamo le nuove linee guida e teniamo il più possibile gli studenti in classe".