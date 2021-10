Provocano incidente e fuggono via, rintracciati due pirati della strada a Prato

Grazie a un’attenta attività investigativa, nei giorni scorsi la Polizia Municipale guidata dalla comandante Ernesta Tomassetti, è riuscita a rintracciare due pirati della strada che si erano dati alla fuga dopo aver causato due incidenti nei quali erano stati danneggiati i mezzi coinvolti. Attraverso la raccolta di testimonianze e con l’ausilio delle telecamere dislocate sul territorio è stato possibile raggiungere il risultato.

Un incidente è avvenuto sabato 23 ottobre intorno alle 13.30: all'altezza dell'ingresso dell'autostrada A11 in direzione nord, il conducente di una Smart, nel fare manovra di retromarcia, ha urtato una Ford Focus che stava viaggiando. L'uomo alla guida della Smart si è poi allontanato proseguendo in autostrada. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale per rilievi e accertamenti. Gli agenti sono riusciti a risalire alla targa dell'auto fuggita, intestata a un uomo residente nel comune di Prato. A questo punto è stata allertata la Polizia Municipale della città laniera che ha rintracciato il veicolo in sosta nei pressi dell'abitazione del proprietario. Dai danni subiti dall'auto il mezzo è risultato quello coinvolto nell'incidente stradale. Il proprietario in un primo momento ha negato qualsiasi coinvolgimento, ma davanti alle prove raccolte dalla PM ha dovuto assumere le proprie responsabilità

Sempre sabato 23 ottobre è stata rintracciata la persona che dieci giorni prima si era data alla fuga dopo aver danneggiato un veicolo in sosta all'interno del parcheggio di Porta al Borgo. Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area di sosta da parte del personale dell'ufficio sinistri, è stato possibile risalire alla conducente. La donna, convocata al Comando di via Pertini, ha ammesso le proprie responsabilità.

A carico di entrambi i conducenti che si sono dati alla fuga è stata contestata la violazione dell’art. 189 del Codice della Strada che prevede una sanzione di 302 euro e una decurtazione di 4 punti sulla patente.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa