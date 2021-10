Ragazzi del Gam a lavoro, raccolta fondi online per un nuovo pulmino

È arrivato il momento di spostarsi in autonomia. A questo proposito nasce la raccolta fondi su GoFundMe finalizzata all’acquisto di un pulmino che possa permettere a questo gruppo speciale di muoversi per raggiungere il luogo di lavoro.

I protagonisti del progetto dell’associazione ASD GAM di San Miniato, in provincia di Pisa, sono 16 ragazzi disabili che si sono messi in gioco frequentando un corso di formazione per diventare barman e camerieri, lavorando insieme a formatori e tutor.

Il Lions Club San Miniato e il Leo Club San Miniato si sono presi carico del progetto, aiutando l’associazione con propri contributi, organizzando eventi in cui i ragazzi prestavano la loro opera lavorativa.

Da più di dieci anni l’ASD GAM lavora con questo gruppo attraverso lo sport, le attività ricreative e di svago vedendo da vicino i loro miglioramenti e le autonomie conquistate. È stato così possibile inserirli nel mondo del lavoro. Per ognuno è stato individuato un ruolo ben preciso in base alle capacità e predisposizioni.

La raccolta fondi è raggiungibile a questo link

Fonte: GoFundMe