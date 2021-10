Riapre il centro gioco La Giostra a Castelfiorentino, iscrizioni da novembre

Un ambiente protetto e sicuro, dove i genitori possono far giocare liberamente i propri figli, abituandoli a socializzare con gli altri senza però rinunciare alla loro presenza e al loro ruolo di educatori. Un “piccolo mondo” pensato su misura per i bambini, dove possono sperimentare le prime amicizie, vivere in maniera non traumatica e graduale i primi momenti di autonomia. E dove i genitori diventano soggetti attivi, e non spettatori, nella formazione e nella crescita della loro personalità, abituandosi anch’essi al confronto con i metodi educativi praticati da altri genitori.

E’ questo il biglietto da visita de “La Giostra”, il centro gioco che piace ai bambini e alle famiglie e che riaprirà ufficialmente i battenti martedì 9 novembre, dopo un anno di sospensione a causa della situazione pandemica.

Il servizio, che potrà accogliere un massimo di 10 bambini da 3 a 36 mesi (accompagnati da un familiare) e a mamme/papà in attesa, sarà aperto il martedì e il giovedì (ore 16.00-19.00, da novembre a maggio) con tariffa mensile pari a € 50,00. Questa la giornata tipo: dalle 16 alle 17 accoglienza dei bambini e gioco libero negli angoli, 17-17.30 merenda per i bambini e caffé per i genitori, 17.30-18.30 esperienze di piccolo gruppo per bambini (laboratori, giochi strutturati e progetti a tema) e genitori (conversazione con possibilità di presenza di figure professionali) 18.30-19.00 gioco libero, riordino e uscita.

Oltre alle infinite opportunità di socializzazione per i bambini, uno dei punti di forza de “La Giostra” consiste nella figura di un esperto, di supporto al gruppo dei genitori. Sono previsti, infatti, anche incontri a tema per gli adulti, dedicati sia alla riflessione sull’esperienza che viene condivisa, sia all’approfondimento di alcuni dubbi e perplessità che possono emergere nella cura dei bambini.

“Torna La Giostra – sottolinea l’Assessore alle Attività Educative, Francesca Giannì – e siamo davvvero felici di poter restituire alla comunità questo servizio, molto apprezzato sia dai bambini che dai genitori. Abituare i propri a stare con gli altri, fin da piccoli, è infatti fondamentale per la loro crescita, ma altrettanto importante è questo servizio per i genitori, che possono confrontarsi e condividere le loro esperienze. Altro elemento degno di nota è la flessibilità del servizio, che può essere utilizzato anche per periodi brevi”.

Allo scopo di illustrare nel dettaglio i contenuti del progetto educativo, nonché far conoscere ai genitori gli ambienti dove saranno svolte le varie attività, è previsto un pomeriggio di presentazione del servizio martedì 2 novembre (ore 17.00) presso il centro gioco (via De Gasperi 16); sempre da martedì sarà possibile effettuare l’iscrizione utilizzando l’apposito modulo, disponibile sul sito del Comune (www.comune.castelfiorentino.fi.it) optando tra le seguenti modalità: tramite semplice mail (scuola@comune.castelfiorentino.fi.it) oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.castelfiorentino@postacert.it. Per informazioni: ufficio scuola (0571.686335)

Si precisa che a seguito del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 e fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità è esteso a chiunque acceda alla struttura educativa.

I familiari dei bambini frequentanti il servizio educativo, il personale educativo e tutti i lavoratori esterni, al loro ingresso nella struttura educativa, sono tenuti ad esibire la Certificazione verde COVID-19 al personale delegato alla verifica dal Responsabile del Servizio. Quanti non risultassero in possesso di Certificazione verde non potranno essere ammessi all’interno della struttura.

Sono esonerati dal possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità i soli i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa