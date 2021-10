Scale coperte per l'uscita della scuola Da Vinci a Empoli

Nuovo intervento migliorativo in una dei plessi scolastici di proprietà del Comune. Stavolta oggetto dei lavori sarà la scuola primaria ‘Leonardo da Vinci’, che si trova in centro storico, nella omonima strada. Sarà realizzata una copertura per la scala esterna che dà su Largo della Resistenza.

"Dopo l’ascensore alla scuola di Santa Maria (40.000 euro) e dopo l’investimento per l’installazione di tutte le pensiline a servizio degli altri edifici scolastici (130.000 euro), l’amministrazione comunale – sottolinea l’assessore alle manutenzioni Adolfo Bellucci – ha deciso di apportare un miglioramento anche alla scuola del centro storico. Un progetto che nasce con l'obiettivo di rendere maggiormente fruibile la scala esterna del plesso scolastico che, causa Covid è stata utilizzata come uno dei varchi di accesso e uscita oltre al portone principale su Via Da Vinci. Un adeguamento non solo finalizzato al distanziamento. I lavori inizieranno tra circa un mese, il tempo necessario per la firma del contratto e alla definizione delle attrezzature di cantiere necessarie per la realizzazione dell'intervento compatibilmente con le attività didattiche. Entro il 2021 la copertura sarà realizzata".

I lavori sono stati affidati alla ditta ‘Carpenterie in Ferro SBC' di Campi Bisenzio per un totale di circa 20.000 euro.

Trattandosi di un edificio di pregio architettonico, anche se non vincolato, l’intervento porrà particolare cura nell’individuazione di tipologie e tecniche costruttive che possano realizzare un’integrazione con gli elementi strutturali e formali del fabbricato. L’intervento in oggetto non prevede modifiche sostanziali alla struttura principale della scala.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa