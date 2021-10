Trekking urbano (e inedito) a Vinci e dintorni

In occasione della XVIII giornata nazionale del Trekking Urbano, la Pro Loco Vinci aderisce assieme all' Associazione "VINCI NEL CUORE Li omini boni desiderano saper"e e con il patrocinio del Comune di Vinci all'iniziativa promossa da Trekking Urbano con un itinerario particolare ed inedito per le vie del paese. “Una sana follia. Alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi” è il tema scelto per questa edizione. "Il folle volo" è quindi un percorso che ripercorrerà le tracce di una storia, una tradizione che è divenuta negli anni leggenda popolare, un misto tra sacro e profano, una tradizione tipicamente vinciana.

QUI ulteriori info. Partecipazione gratuita. Per informazioni e prenotazioni 3498338263 Appuntamento domenica 31 Ottobre alle 15,30 - Piazza della Libertà Lungo il percorso letture, sorprese e degustazione finale presso I Tesori di Vinci. A tutti i partecipanti un regalo a ricordo della passeggiata.