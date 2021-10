TuttoFood con 6 aziende del marchio Terre di Pisa: c'è anche Falaschi di San Miniato

Dopo il chiaro successo “casalingo” del “Terre di Pisa Food & Wine Festival”, con l’inedita edizione “di piazza”, subito un nuovo impegno per la Camera di Commercio di Pisa, questa volta in “trasferta” nel capoluogo lombardo che ha ospitato, dal 22 al 26 ottobre, “TuttoFood 2021” la fiera internazionale B2B dedicata all’ intero ecosistema agro-alimentare.

Riflettori, dunque, nuovamente accesi sulle “Terre di Pisa” e sulle sei aziende pisane partecipanti, tra quelle fidelizzate e alcune “new entry”, che hanno impreziosio l’open space “griffato” Terre di Pisa con le loro produzioni di qualità: dai tartufi alle salse, dai legumi e i cereali al cioccolato, dai salumi alle altre specialità alimentari. Riscontri positivi per tutte le imprese presenti, concordi sul prestigio della “vetrina” e sull’ampiezza della platea di potenziali clienti, italiani e stranieri, (distributori, importatori, GDO, negozi di prossimità, negozi gourmet, food service, Out of Home, chef) con i quali hanno avuto contatti commerciali.

Lo scenario dello stand collettivo nella declinazione “Terre di Pisa - Terre del Gusto” ha riproposto il sodalizio strategico tra cibo, gusto, qualità e offerta turistica, nella consapevolezza ormai diffusa che il patrimonio enogastronomico sia elemento cardine del paesaggio culturale italiano ed il cibo l’occasione più immediata di approccio ad un luogo, in quanto frutto della sua storia socioeconomica, della sua cultura, delle sue tradizioni, delle sue risorse ambientali che sono ciò che il viaggiatore contemporaneo vuole sperimentare in modo completo e autentico.

Il punto di vista del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini

“Abbiamo il dovere di sostenere la ripartenza e la ferma volontà di farlo con iniziative di varia natura e tempistiche efficaci. Per questo motivo, mentre eravamo in campo con un evento “nostro” e impegnativo come il “Terre di Pisa Food & Wine Festival”, già eravamo pronti per l’ importante vetrina di Milano. Siamo gratificati – prosegue Tamburini - dalla conferma della partecipazione di imprese con le quali ormai da anni condividiamo iniziative importanti ed anche di quelle che, in questa occasione, si sono avvicinate per la prima volta. Ripartire è sfidante, ma proprio per questo come Camera di Commercio vogliamo giocare un ruolo da protagonisti”

L’evento, forte di numeri di rilievo dell’ultima edizione in larga parte confermati (3.000 brand da 43 Paesi, 1.700 giornalisti accreditati, oltre 1.500 buyer provenienti da 103 Paesi, più di 80.000 operatori) è stata l’occasione per tornare in contatto ed in presenza con un mercato vasto, per capire come orientare la ripartenza dopo la fase acuta della pandemia e gli effetti severi sull’economia globale.

Di seguito le imprese che hanno partecipato alla fiera:

Savini Tartufi - Palaia

Crema Lombardi – fraz. Nodica – Vecchiano

Svevi – frz. Migliarino Pisano – Vecchiano

Angiolini Il Sublime del cacao – fraz. Fornacette – Calcinaia (prima partecipazione)

Del Colle - Bientina (prima partecipazione)

Falaschi salumi - San Miniato (prima partecipazione)

Fonte: Camera di Commercio di Pisa