Ufficiale: Basket Castelfiorentino promossa in Serie C

Il Basket Castelfiorentino non parteciperà al campionato di Promozione femminile, ma a quello di Serie C.

La decisione, in accordo con le società interessate, è arrivata del Comitato Regionale che, a fronte dell’esiguo numero di iscrizioni tra i due campionati, ha deciso di organizzare soltanto quello di serie C. Pertanto tutte le squadre che, come il Basket Castelfiorentino, avevano fatto iscrizione per il campionato di Promozione, sono state “promosse” al piano di sopra.

Al momento è stato reso noto il calendario provvisorio, suscettibile di variazioni che possono essere concordate fino al 4 novembre. La formula prevede una prima fase composta da due gironi, al termine dei quali le prime quattro squadre classificate di ciascuno saranno ammesse alla seconda fase per la promozione in serie B, mentre le altre parteciperanno alla seconda fase di Classificazione.

Al termine del periodo previsto per gli spostamenti, sarà pubblicato il calendario definitivo.

