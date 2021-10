Uisp Empolese Valdelsa, dopo il calo della pandemia lo sport riparte in quinta

Dopo il travagliato e lunghissimo periodo di stop imposto dall’emergenza pandemica, l’attività del comitato Uisp Empoli Valdelsa riprende praticamente in ogni settore e si rilancia. Tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre, infatti, ripartiranno i campionati di calcio, basket e biliardo, mentre atletica e ciclismo hanno già in programma i primi eventi della stagione. Sul fronte della corsistica rivolta a bambini, adulti e anziani si arricchisce ulteriormente il palinsesto degli appuntamenti.

Inoltre, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre grazie al progetto “Let’s Move” sono state previste delle promozioni per i partecipanti ai corsi di tutte le fasce di età.

Arianna Poggi, presidente Uisp Empolese Valdelsa (foto gonews.it)

"Alle spalle abbiamo uno dei periodi più difficili che lo sport in generale e la nostra associazione in particolare abbiano mai vissuto - spiega la presidente Uisp Empoli Valdelsa, Arianna Poggi - la stagione 2020/2021 è stata tremenda e ha comportato la perdita di oltre il 50% dei nostri tesserati: dai circa 9mila della stagione precedente, sulla quale già si erano fatti sentire i primi colpi del Covid, siamo passati a 3.940. Inoltre, lo sport di base è stato ulteriormente penalizzato perché ha avuto un accesso molto ridotto alle misure di sostegno messe in campo dal governo. Tuttavia, questo non ha fermato il lavoro del nostro comitato che ha continuato a programmare e ad organizzarsi per la ripartenza, riuscendo anche a rilanciare alcune proposte nell’ultimo anno e mezzo. Un lavoro che in questi giorni trova concretizzazione con la riattivazione dei campionati e con l’ampliamento del programma dei corsi. Sulle attività rivolte a bambini, adulti e anziani abbiamo, inoltre, voluto puntare con delle promozioni nell’ottica di incentivare la più ampia partecipazione possibile grazie al progetto “Let’s Move”. Perché lo sport e la pratica motoria sono pilastri fondamentali sia per la salute e il benessere psicofisico individuale, sia per la tenuta sociale delle comunità".

I CAMPIONATI. Il primo campionato a ripartire è quello di calcio, domani, con le prime gare della stagione. Una stagione che vede 50 squadre iscritte al campionato a 11, 8 squadre al campionato a 7 e altre 8 al campionato a 5 organizzato insieme al comitato di Siena. Nelle prossime settimane, inoltre, partirà anche il campionato di basket, che vede la presenza di 20 squadre: per la prima volta questo campionato sarà organizzato insieme al comitato Uisp di Firenze. Quindi, il 13 novembre toccherà al campionato di biliardo, al quale sono iscritte 40 squadre. Il nuovo settore atletica proprio in questi giorni sta definendo il programma delle prossime attività. Mentre il ciclismo, che non si è mai fermato nell’ultimo anno, ha già fissato l’evento di premiazione del “Torneo dei Dieci Comuni” per il prossimo 18 novembre e dall’inizio di gennaio sono già state fissate le prime gare della stagione.

“LET’S MOVE”. Il progetto nazionale di Sport e Salute “Let’s Move”, che prevede azioni mirate di riattivazione della popolazione e di contrasto alla sedentarietà indotta dal Covid, ha messo a disposizione delle risorse che il comitato Uisp Empoli Valdelsa ha deciso di investire in un programma di promozioni per i propri corsi. In occasione dell’Ottobre Rosa promosso da Astro, la prima promozione riguarda le tesserate di Astro, che potranno accedere gratuitamente ai corsi Uisp da ottobre a dicembre.

Paolo Scardigli, presidente Astro (foto gonews.it)

"Ringraziamo la Uisp per questa iniziativa - afferma Paolo Scardigli, presidente di Astro - la nostra sinergia dura da tanti anni e siamo felici di poter tornare a collaborare dopo un periodo di chiusure che ha colpito anche le nostre attività". Accesso gratuito fino alla fine dell’anno anche per le partecipanti al nuovo corso Preparto di ginnastica in gravidanza, organizzato al PalAramini. Mentre per i partecipanti ai corsi Total Body nei mesi di novembre e dicembre è stato azzerato il costo di iscrizione. Altri sconti, infine, sono previsti nei prossimi due mesi per i partecipanti ai corsi per bambini “Crescere in movimento” e “A tutto Sport” e per quelli ai corsi di Pilates e Afa nel comune di Montestepertoli.

Emanuela Marconcini, dirigente Uisp Empolese Valdelsa (foto gonews.it)

"Ci auspichiamo che questa offerta permetta alle persone di avvicinarsi ancora di più alle nostre attività - spiega Emanuela Marconcini, dirigente Uisp Empoli Valdelsa - ad oggi la risposta è già importante e per questo stiamo cercando operatrici e operatori che intendano collaborare con noi".

VOUCHER. L’attività della Uisp Empoli Valdelsa rientra in quella finanziabile attraverso i voucher sportivi di 150 euro, messi a disposizione dal Comune di Empoli per i giovani fino a 16 anni e fino a 26 anni per le persone con disabilità (Qui la notizia). "Si tratta di una misura molto importante - commenta ancora Poggi - che va nella giusta direzione di spingere le persone, e in giovani in particolari, a svolgere attività motoria. È fondamentale l’impegno di tutti, comprese le amministrazioni pubbliche, nel sostenere lo sport come motore di benessere, crescita e socialità".

Fonte: Uisp Empoli Sportpertutti