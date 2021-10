Un giardino in memoria di Samb Modou e Diop Mor, i due senegalesi uccisi dal neofascista Gianluca Casseri il 13 dicembre 2011. Si tratta dell'area verde in via Maragliano che da oggi alle 16.30 porterà il loro nome.

"È una intitolazione a cui l'Amministrazione sta lavorando da tempo– sottolinea l'assessore alla Toponomastica e Cultura della Memoria Alessandro Martini – e che ho ereditato dai miei predecessori Andrea Vannucci e Cristina Giachi. Sono passati quasi dieci anni da quella tragedia che colpì profondamente tutta la città. Ricordare Samb Modou e Diop Mor dedicando loro un luogo pubblico, e in particolare un giardino molto frequentato da bambini e ragazzi, è un modo per mantenere alta l'attenzione sull'importanza di valori fondanti della nostra società come il rifiuto della violenza, la solidarietà e pacifica convivenza".

Alla cerimonia sono previsti interventi anche del presidente del consiglio comunale Luca Milani, Eraldo Stefani console onarario del Senegal, Adriana Dadà in rappresentanza della Rete Antifascista San Jacopino Puccini Porta al Prato, Lusia Petrucci del Circolo Arci e Marta Garro dell'Associazione San Jacopino.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa