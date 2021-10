Fiorentina-Spezia, le info sulla viabilità

Domenica 31 ottobre lo stadio Franchi ospiterà la partita del campionato di Serie A Fiorentina-Spezia con fischio d'inizio alle 15. Su disposizione della Questura saranno istituiti i provvedimenti di circolazione nella zona dell’Artemio Franchi previsti in occasione degli incontri giudicati più impegnativi per l’ordine pubblico. In sostanza i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) il fischio d’inizio. Previsto anche il parcheggio per la tifoseria ospite in via Visconti Venosta. Come negli ultimi incontri allo stadio, il parcheggio in viale Fanti (interno) ed una parte di piazza Berlinguer sarà comunque mantenuto a servizio dell'hub vaccinale del Mandela Forum con accesso da viale Fanti (dietro la sede della Misericordia) come indicato dalla segnaletica sul posto. Previste le deviazioni del trasposto pubblico.