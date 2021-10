Vivienne Westwood agli Uffizi, la madre dell'estetica punk tra i capolavori del Rinascimento

La stilista “madre” dell'estetica punk, Vivienne Westwood, incantata dai dipinti e dalle cornici degli Uffizi. La Westwood, in questi giorni a Firenze, si è presentata a sorpresa in museo: a salutarla ed accompagnarla alla scoperta delle nuove sale della pittura del Cinquecento, è stato lo stesso direttore Eike Schmidt. La stilista, in particolare, è rimasta estasiata dalle opere e degli allestimenti degli spazi dedicati ad Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino, Pontormo e Veronese, Raffaello e Michelangelo dedicando particolare attenzione, oltre che agli eccezionali cromatismi delle opere anche alle fastose cornici di questi capolavori. Occhi sgranati anche di fronte alla sensuale Venere di Urbino e agli elegantissimi panneggi di velluto del ritratto di Eleonora da Toledo del Bronzino.

Fonte: Gallerie degli Uffizi