4 Novembre 2021, Certaldo celebra il 103esimo anniversario della fine della Grande Guerra

Ad aprire il programma di iniziative, che si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid, sarà alle 9 la santa Messa, officiata nella chiesa di San Tommaso in piazza Boccaccio, in onore ai Caduti e ai Dispersi di tutte le guerre. A seguire, alle 10.15, in piazza della Libertà, si terrà la deposizione della corona al sacello dei Caduti, alla quale seguiranno gli interventi ufficiali: saranno presenti rappresentanti dell'amministrazione comunale e dell'associazione Anpi Certaldo, delle autorità civili e militari. La mattinata di ricordo e commemorazione si concluderà in piazza Gasparri nella frazione di Fiano con la deposizione della corona al monumento dei Caduti, alle 11.15.