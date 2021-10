'Essenza' di solidarietà con la carica di Zia Caterina

In una serata dal titolo 'Ti racconto una storia, anzi tante' non poteva mancare lei al fianco di tante associazioni, Zia Caterina. La taxista amica dei piccoli ospiti dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze sarà presente stasera alle 21.15 al teatro Il Momento in un evento che ha il sapore sempre dolce della solidarietà. Con lei e la sua 'Taxi Milano 25', ci saranno il dottor Claudio Caponi di Astro, le estetiste di Apeo Francesca Cecconi e Veronica Baronti, il centro aiuto donna Lilith con Eleonora Gallerini e Benedetta Benedetti della coop sociale Essenza per la quale la serata avrà, per restare in tema, un profumo del tutto particolare. "Sarà la prima uscita pubblica di questa nuova realtà - spiega il presidente di Co&so, Marco Peruzzi - e ci fa piacere farlo in un'occasione che vedrà presenti molte associazioni, tutte legate a vario titolo al tema della solidarietà e della donna". Nata a febbraio del 2021, Essenza ha come finalità la promozione e commercializzazione di prodotti cosmetici, di igiene personale ed integratori alimentari con l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. E' l'ultimo anello di una filiera virtuosa che parte dai campi coltivati da Coop agricole sociali (la Calafata di Lucca) e passa poi dall'azienda empolese 'Le Antiche mura' di Stefania Caparrini per arrivare poi, appunto, sul mercato. "Sono prodotti particolari - prosegue Peruzzi - che hanno una qualità importante ed aprono la nostra Coop sociale ad uno spaccato che solitamente non intercettiamo. Ora i primi prodotti della linea cosmetica InHerba sono in fase di lancio e per questo siamo felici di esserci anche noi a presentarli in questa serata che, per certi versi, ricalca un po' quello che è il messaggio che viene da questa filiera: prendere per mano ed accompagnare le persone svantaggiate o alle prese con altri problemi su un percorso, far loro capire che non sono sole e trasformare il tutto in un qualcosa di positivo. C'è sempre qualcuno che può aiutare e queste associazioni che saranno presenti ne sono le testimonianza più importante".

Un messaggio di cui si fa portatrice anche Valentina Torrini, Assessora al sociale del nostro Comune che non mancherà alla serata e che, nel presentarla, fa suo il concetto di Papa Francesco del 'nessuno si salva da solo'. "La pandemia ci ha insegnato a lavorare fianco a fianco con l'obiettivo di tendere la mano a chi, per tanti motivi, stava vivendo un momento di difficoltà. Abbiamo anche capito che l'altro possiamo diventare noi, che nessuno si salva da solo e che la vita di ciascuno è strettamente connessa al compagno di banco, di scrivania, a colui che condivide con te una parte della sua giornata o uno spazio. Oggi è opportuno fermarsi a ricordare quelle buone pratiche, per continuare a coltivarle e svilupparne di nuove. Possiamo infatti cambiare la rotta di questa società e capire che, mentre viviamo ogni giorno, con gesti ordinari come acquistare un prodotto o mettere un abito per più di una volta, possiamo incidere sul presente e rendere questa società più giusta e inclusiva».

Il tutto con la grande carica di Zia Caterina, che torna a Empoli e che, ne siamo certi, sarà capace come sempre di scatenare emozioni uniche. La direttrice dell'oncologia del San Giuseppe, la dottoressa Francesca Martella, darà alla serata il tocco scientifico di chi, sul campo, combatte ogni giorno contro un male terribile contro il quale, però, non si è mai soli. Presenterà Alessandro Lippi.

Marco Mainardi