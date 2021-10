In viaggio verso una nuova idea di consulenza con Effe Diligence

Un nuovo modo di fare consulenza con Effe Diligence

La consulenza è una professione non semplice e ancora non compresa a pieno da aziende di piccole-medie dimensioni. I consulenti, avendo una o più qualifica in specifiche materie, consigliano e assistono le aziende nello svolgimento della propria attività, trovando soluzioni attraverso un solido know-how e capacità di problem solving.

Fin qui il concetto sembra abbastanza chiaro, non fosse che un’impresa necessiti di un ampio numero di consulenti in ambiti spesso differenti tra loro e quindi si trova obbligata ad appoggiarsi a molteplici aziende che lavorano senza alcuna sinergia, dando vita spesso a un servizio controproducente.

È per questo che Effe Diligence ha deciso di inserire in organico professionisti con background formativi eterogenei, al fine di accompagnare l’impresa verso un miglioramento dei processi e un’assistenza continua in numerosi campi di applicazione.

Un’unica azienda attenta a ogni esigenza, in grado di convogliare a sé differenti richieste, dando vita a un vero centro di consulenza e formazione integrata.

Partendo da questa idea, quest'anno ha rappresentato per l’azienda un anno di grandi cambiamenti. Un anno in cui l'impegno e la dedizione nei confronti del cliente ha portato con sé numerose soddisfazioni.

Il viaggio in tutta Italia verso la promozione e la sensibilizzazione di un nuovo concetto di consulenza è partito da Brescia con la partecipazione a Fusa Expo 2021, manifestazione di consulenza e formazione aziendale, per poi spostarsi al Tuttofood di Milano e concludersi, in concomitanza della fine dell’anno, con la Fiera di Ambiente Lavoro a Bologna.

Il 2022 rappresenterà un anno di ulteriore evoluzione, grazie alle numerose partnership strategiche instaurate, che hanno consentito una nuova frontiera che va al di là dei limiti territoriali, ormai superati a seguito della pandemia.

Vuoi conoscere un nuovo modo di fare consulenza? Lasciati coinvolgere da Effe Diligence, azienda certificata ISO 9001:2015 e accreditata dalla Regione Toscana come agenzia formativa, per non scendere più a compromessi.

Growing. Together.

