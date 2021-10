Lavori Certaldo, a inizio novembre parte l'intervento 6

Modifiche al calendario dei lavori di riasfaltatura delle strade della zona urbana 7, che hanno preso il via lunedì 18 ottobre 2021, interessando il quadrilatero tra via Cavallotti-Viale Matteotti e via De Amicis-Via Fonda. Il Comune di Certaldo ha emesso una nuova ordinanza, la 156 del 28 ottobre 2021, come parziale modifica e integrazione dell'ordinanza 142 del 12 ottobre 2021, alla luce del fatto che l'esecuzione dei lavori previsti per l'intervento numero 6 necessitano più tempo del previsto.

Dalle 8 di martedì 2 novembre 2021 fino al termine dei lavori, viabilità e sosta saranno quindi modificate per permettere la realizzazione degli interventi rimanenti, ovvero i numeri 6, 7 e 8, secondo un calendario aggiornato. I cantieri saranno effettuati in maniera consequenziale, così da limitare al minimo i disagi in ognuna delle zone interessate.

Entrando nel dettaglio, l'intervento n° 6 (previsto dal 2 novembre 2021) interesserà via De Amicis tra i civici 14-53 e l’incrocio con via Lenzoni-Cavour. In via De Amicis, nel tratto tra i civici 14-53 e l’incrocio con via Lenzoni-Cavour saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli con eccezione dei soli residenti se strettamente necessario, del bus di linea e di tutti i mezzi di soccorso e di polizia, e ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori.

In via Gramsci, il transito sarà invertito rispetto all’attuale senso di marcia. Sarà istituito l’obbligo di svolta a sinistra in via Gramsci per tutti i mezzi provenienti da via De Amicis fatta eccezione per tutti i mezzi di soccorso e di polizia e i mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori. In via Battisti angolo via Gramsci sarà vietata la svolta a destra in via Gramsci e sarà instaurato l’obbligo di procedere a diritto in via Battisti. In via Battisti è vietata la sosta sul lato sinistro rispetto al senso di scorrimento. A tal fine sarà disposta la rimozione forzata a tutti i mezzi in sosta abusiva.

In via Lenzoni, nel tratto tra via Battisti e via De Amicis, il transito sarà invertito rispetto all’attuale senso di marcia. Sarà consentito dalla via Lenzoni accedere alla via Cavour nonché la svolta a sinistra in via Cavour. In via Gramsci e in via Lenzoni sarà vietata la sosta a sinistra rispetto ai nuovi sensi di marcia provvisoriamente invertiti e sarà disposta la rimozione forzata a tutti i veicoli in sosta abusiva. I mezzi in transito su viale Matteotti che vorranno raggiungere il centro (piazza Boccaccio), agli incroci con via Battisti e via De Amicis dovranno procedere a diritto seguendo il percorso viale Matteotti – via Alighieri – via Mazzini – via Trieste – via IV Novembre – piazza Boccaccio.

L'intervento n° 7 (previsto dall'8 novembre 2021) interesserà via De Amicis tra l’incrocio con via Lenzoni-Cavour e l’incrocio con Borgo Garibaldi. In via De Amicis il tratto tra l’incrocio con via Lenzoni-Cavour e l’incrocio con Borgo Garibaldi saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli con eccezione al transito dei soli residenti se strettamente necessario, a tutti i mezzi di soccorso e di polizia e ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori.

In via Cavallotti, nel tratto tra via De Amicis e via Battisti, sarà istituito il doppio senso di circolazione e sarà vietata la sosta sia a destra che a sinistra, con rimozione forzata, di tutti i veicoli. In via Battisti sarà consentita anche la svolta a destra ai soli residenti, ai proprietari delle attività (con i rispettivi dipendenti e utenti), ai mezzi di soccorso e di polizia e ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori.

L'intervento n° 8 (previsto dal 9 novembre 2021) interesserà Borgo Garibaldi tra l’incrocio con via De Amicis e l’incrocio con via dello Spedale.

In Borgo Garibaldi, nel tratto tra l’incrocio con via De Amicis e l’incrocio con via dello Spedale, saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli con eccezione al transito dei soli residenti se strettamente necessario, a tutti i mezzi di soccorso e di polizia e ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori.

In via Cavallotti, nel tratto tra via Dello Spedale e via Battisti, sarà istituito il doppio senso di circolazione e sarà vietata la sosta sia a destra che a sinistra, con rimozione forzata, di tutti i veicoli. In via Battisti sarà consentita anche la svolta a destra ai soli residenti, ai proprietari delle attività (con i rispettivi dipendenti e utenti), ai mezzi di soccorso e di polizia e ai mezzi occorrenti all’esecuzione dei lavori.

Il tratto di via De Amicis, tra l’incrocio con via Lenzoni-Cavour e l’incrocio con Borgo Garibaldi, sarà consentito percorrerlo in entrambi i sensi di marcia ma a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri.

Ad insindacabile giudizio degli operatori di polizia stradale eventualmente presenti, tali limitazioni potranno essere ampliate o ridotte.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa