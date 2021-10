Stazione bike repair a Empoli, approvata mozione FdI-Centrodestra

Approvata ad unanimità la proposta di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli per realizzare stazioni pubbliche di riparazione bici sul territorio comunale empolese.

Nel Consiglio Comunale del 26 ottobre 2021 tutte le forze politiche hanno aderito alla mozione del gruppo consiliare della Meloni che consentirà il potenziamento della mobilità sostenibile ed ecologica all'interno del nostro Comune con le c.d. "Bike Repair Station".

"Esprimo grande soddisfazione per questa vittoria, entro fine 2022 saranno realizzate in prossimità delle piste ciclabili punti pubblici di riparazione delle biciclette. Non solo con questi nuovi servizi si potenzierà la mobilità alternativa, ma sarà garantito uno strumento per abbattere notevolmente i costi per le riparazioni e responsabilizzare la cittadinanza nel valorizzare ulteriormente il patrimonio pubblico. Empoli si allineerà ad altri grandi città della costa adriatica, europee ed americane che da anni hanno tradotto in realtà la nostra proposta, su cui ricordo già la Ciclofficina empolese aveva sollevato un appello all'Amministrazione." - così il Capogruppo Andrea Poggianti.

Gli fanno eco i consiglieri Simona Di Rosa e Federico Pavese: "Il dialogo tra le forze politiche di maggioranza e opposizione dovrebbe essere sempre costruttivo come intorno a questa nostra proposta, l'auspicio è di inaugurare queste nuove stazioni pubbliche di riparazione bici con un'iniziativa che coinvolga tutti i membri del consiglio comunale per sensibilizzare all'utilizzo delle bici."

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli