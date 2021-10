In A1 con 18mila euro: "Compro un'auto". Poche ore dopo fermato con 2 kg di hashish

In A1 con 18mila euro in contanti in uno zainetto, poi poche ore dopo è stato trovato in possesso di 2,2 chili di hashish nell'auto. La polizia stradale ha fermato l'uomo, un 23enne romeno, in A1 nei pressi di Arezzo. Avrebbe detto agli agenti che stava andando a comprare un'auto a Prato. Gli agenti, però, hanno seguito le sue mosse e poche ore dopo, in rientro da Roma, il 23enne è stato trovato in possesso della droga. I soldi in contanti non c'erano più e nello zainetto si erano materializzati 20 panetti di cellophane contenenti oltre due chili di stupefacente. L'uomo è stato arrestato.